入聯宣達團號召台僑 參與17日紐約大遊行
台灣加入聯合國宣達團今天指出，已在網路上號召台僑一起參與9月17日紐約大遊行，宣達團預計在美東的所有宣達行程也完全不受影響。
此外，宣達團指出，國台辦想藉由所謂一個中國原則框住台灣，是不可能得逞的。
2016台灣加入聯合國宣達團副團長曾琮愷在新聞稿指出，支持台灣加入聯合國是台灣85%以上的民意，雖然中國大陸總是擅長對台灣施加壓力，但是台灣人並不會受影響，尤其是年輕人。
宣達團發言人沈志霖表示，台灣不是被中國嚇大的，台灣人非常清楚入聯的理想絕非是一蹴可及，事實上中國大陸也是努力超過20年才加入聯合國。
他強調，2008年的入聯公投只是開始，歷史殷鑑是告訴世人，各國應相互了解與尊重，而非以霸權之尊，強迫不屬於自己的他國就範，國際政治情勢會隨著時代不斷改變，機會留給準備好的人，而台灣人民會做好準備。
入聯宣達團結束華府訪問後，已轉往波士頓繼續宣達行程，一行人將在17日於聯合國總部前達格．哈瑪紹廣場（Dag Hammarskjold Plaza）造勢，並遊行至時報廣場。
(中時)
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