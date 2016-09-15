俄計畫9年內完成暴風級航艦

俄國預計建造的暴風級航空母艦其中一種概念，採核動力、雙艦島設計。暴風級預計在2025年能完成。(圖/俄星網)

俄羅斯衛星網報導，位在聖彼得堡的克雷洛夫造艦研究所(Krylov State Research Center)總經理顧問瓦列里•波洛溫金認為，俄羅斯新航艦有機會在2025年建成。

波洛溫金向記者表示：「這艘新航艦的研發準備期很長，從前期設計準備到實際動工至少需要7到10年的時間；至於武器裝備，特別是符合新航艦使用的新式武器就需要更多的時間，甚至可會費時15年。不過我仍然堅信在2025年時，就能看到新航艦下水，我對此事很樂觀。」

他指出，克雷洛夫造艦研究所負責的是「暴風級」航空母艦的初步設計，包括動艦體大小、鋼材、內部隔間、升降機位置、艦島外型等。在初步設計完成後，就要將進行細部設計，以及實際裝備的準備工作，比如核反應爐、輪機系統、電磁彈射器等。

預計在2017年正式服役的俄國破冰船北極號(Arktika)，有177公尺長，30公尺寬，是世界最大的破冰船,也是少數的核動力破冰船。(圖/俄星網)

俄國正在貯備建造巨型船艦所需要的相關技術，包括最重要艦用核反應爐、動力渦輪機，都在積極的研發中。在今年6月下水的「北極號」核動力破冰船，可能就是建造核動力軍艦的前期準備。北極上所用的RITM-200壓水式核反應爐，應該就會應用到暴風級艦艦上。

(中時電子報)