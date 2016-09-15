颱風重創高雄 林全勘災
強颱莫蘭蒂重創高雄市，行政院長林全今天到高雄港第六貨櫃中心勘災，了解風明輪漂移撞毀起重機情形，也關心災後復原工作。
林全關心災損及理賠。台船公司估計災損約新台幣10億元，所幸保險都能理賠，台船總經理陳豐霖說，估計兩業者的災損應該算輕微，不過會延誤交船時程約3個月的時間。
颱風莫蘭蒂在高雄市造成嚴重的災損，路毀、行道樹傾倒受損4000多株、至今還有數十萬家戶停水停電，工業區也被迫停機，高雄港區共有16艘商船及漁船漂移相撞，受損嚴重。
高雄市長陳菊下午陪同林全到高雄港的高明碼頭，勘查台船打造的風明輪被17級強風吹襲斷纜漂移300公尺，從台船的2號碼頭漂到對岸的高明碼頭，還撞毀了4台起重機的受損情形。
14萬5000噸級的風明輪原預計今年底完工交船，但是被莫蘭蒂摧毀船首、舺板和貨櫃導槽，預估要延後3個月交船期，到明年3月才能交貨給加拿大SEASPAN公司。
台船董事長鄭文隆表示，為了防範強颱，台船在事先整備防颱做得很縝密，風明輪繫綁了38條10公分的纜繩，但仍不敵17級風的強颱。
陳豐霖說，台船在昨天中午12時半發現狀況不對，動用了6艘5200馬力和3800馬力的船隻，仍然頂不住風明輪。
4台受損的起重機被風明輪撞倒還相互卡住，立委管碧玲、陳其邁、許智傑、賴瑞隆等人，對於這樣的災情都說慘重。
據了解，每台起重機約新台幣2到3億元，其中2台全毀，2台半毀待修。
走了莫蘭蒂，接著還有馬勒卡颱風，林全呼籲大家不要掉以輕心，務必要做好防颱工作。他說，和總統蔡英文分兩路勘災，是因為屏東和高雄都受災嚴重，他接著還要到燕巢關心農損。1050915
(中央社)
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