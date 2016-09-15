網紅蔡阿嘎導遊 桃機闖關網路活動上線
「來來來，跟著蔡阿嘎去機場！」桃園機場服務品質在國際評比中屢獲佳績，為了讓民眾更加熟悉機場方便又親切的服務設施，即日起至10月31日止，舉辦「跟著蔡阿嘎去機場」網路闖關活動。活動邀請網路名人蔡阿嘎帶領大家到機場走透透，拍攝多項特色便利服務設施的趣味影片；影片也延伸出互動問答題目，闖關成功即可獲得豐富獎項。希望透過蔡阿嘎風趣幽默的介紹，讓更多人使用機場無微不至的用心服務。
蔡阿嘎深受年輕人與網路族群歡迎，今年度受邀為日本國際觀光振興機構代言日本觀光旅遊，正式從台灣邁向國際。本次活動特別邀請蔡阿嘎團隊親自到機場體驗各項服務設施，包括自拍互動電視牆、各式主題候機室、手機充電區、祈禱室、樂活舒壓按摩區、淋浴間、愛心服務車、好睡休憩區等多元服務設施，讓經常出國的蔡阿嘎也捨不得離開機場，直呼「候機一點都不無聊！桃園機場真是便利、好玩又好吃！」
除了觀賞精彩影片，網友只要正確回答蔡阿嘎提出的問題，成功闖關或分享活動至社群網站，即有機會獲得「嘎哩出國獎：杜拜來回經濟艙機票」、「機場探索獎：迷你登機箱」、「阿嘎分享獎：桃園機場獨家音樂盒、旅行頸枕」等多項好禮，讓網友不出國也能到機場一遊！
「跟著蔡阿嘎去機場」活動時間為即日起至10月31日止，得獎名單將於11月31日前於活動網站上公布，歡迎一起體驗機場的貼心服務！
(中時)
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