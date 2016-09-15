胡瓜早訂好和黃義雄和解 遺憾未能再見

胡瓜(左)及唐立淇主持新節目。(張祐銘攝)

胡瓜(左起)及唐立淇主持新節目，公視總經理丘岳送禮。(張祐銘攝)

胡瓜對新節目有很大的期許。(張祐銘攝)

胡瓜與星座專家唐立淇搭檔主持公視週四晚上9點新節目《大腦先生》，今天首錄，胡瓜提到已故恩人黃義雄：「寇桑過世前3天還曾夢到他，2人在夢裡聊了很久。」原本兩人9月要一起去朋友婚禮，遺憾未能再見面。

他說《大腦先生》是他主持生涯33年以來，首次主持公視節目，因節目優質，一定馬上被抄襲，撂話明年一定入圍金鐘。

胡瓜也表示是他欽點唐立淇當搭擋，「唐立淇上節目分析星座多年，很清楚綜藝節目的流程，台風、反應都很強，所以是不二人選」，又開玩笑說，她是他過去主持搭檔中，「份量」最重的一個，「這樣也好，我比較有安全感」。

(中時)