許基宏張志豪傷癒歸隊 積極調整迎接賽事
中信兄弟主力選手許基宏與張志豪，今都傷癒返回一軍，許基宏則是直接登錄，許基宏表示，狀況維持還算不錯，隨時都可以上場。
許基宏今年至今打擊率雖高達4成，可惜都因傷勢困擾打打停停，上月20日跑壘時，與獅隊洋投布魯斯，發生碰撞，結果又休3個禮拜，許基宏說，沒想到會這麼嚴重，因為是深層的瘀血，所以很難消去。
目前下半季也進行3分之二，及將要準備調整戰力備戰季後賽，許基宏回應，身體狀況還不錯，會把握接下來的上機會做調整，努力幫助球隊。
張志豪8月初因為右肩受傷，下放二軍休養，今也正式開始隨隊，預計明日會登錄一軍，張志豪說，目前傷勢都不會痛了，就是積極調整，迎接每一場比賽。
另外蔣智賢13日就因右手不適未出賽，今下放二軍休養，蔣智賢說，就是右肩有點疲勞，休息一下就可以恢復了。
(中時電子報)
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