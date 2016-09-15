中共北京市委巡視組 增4個新面孔
中共北京市委巡視組8月29日至9月5日分別進駐36家單位，展開十一屆市委第十二輪巡視，巡視時間約2個月。市委巡視組本輪巡視首次從8個增加到12個，巡視組長也出現4張新面孔。
京華時報報導，這是本屆北京市委首次向社會公開總巡視輪次，也說明了本屆北京市委在2014年以前曾開展過3輪巡視。
北京市紀檢監察網13日發布消息，8月29日至9月5日，市委第一至第十二巡視組分別進駐市人大常委會機關、市政協機關、市委統戰部、市公安局等36家單位，展開十一屆市委第十二輪巡視。
報導說，巡視的重點是盯住關鍵少數。重點檢查以下情況。一是中共的路線方針政策和中央、市委的決策部署貫徹落實；二是中共組織領導核心作用發揮情況；三是中共的建設有關情況；四是全面從嚴治黨主體責任與監督責任落實情況；五是選人用人情況。
其他面向還有，中央八項規定精神落實情況；七是維護群眾利益情況；八是重點專項問題。圍繞核心工作、重要職能發現專項問題。著力發現廉潔風險，利用權力搞權錢交易、以權謀私、利益輸送等問題。
報導指出，本輪巡視的巡視組增加了4個，巡視組長也出現4張新面孔。分別是第九巡視組組長劉志福、第十巡視組組長左欣、第十一巡視組組長張文山和第十二巡視組組長許康。
這4名市委巡視組組長，都是正局級，也都是首次參與本屆北京市委巡視。
劉志福1957年1月生，曾任密雲縣縣長，2011年1月任中共市委農工委副書記、市農委副主任（正局級）。
左欣，曾任中國國際貿易促進委員會北京市分會副主任，現任中共北京地質礦產勘查開發局黨委書記。
張文山1955年2月生，曾任通州區人大常委會主任，2015年初卸任。
許康1957年9月生，曾任市商務委副主任，現任市商委委員（正局級）。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。