中共北京市委巡視組 增4個新面孔

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中共北京市委巡視組8月29日至9月5日分別進駐36家單位，展開十一屆市委第十二輪巡視，巡視時間約2個月。市委巡視組本輪巡視首次從8個增加到12個，巡視組長也出現4張新面孔。

京華時報報導，這是本屆北京市委首次向社會公開總巡視輪次，也說明了本屆北京市委在2014年以前曾開展過3輪巡視。

北京市紀檢監察網13日發布消息，8月29日至9月5日，市委第一至第十二巡視組分別進駐市人大常委會機關、市政協機關、市委統戰部、市公安局等36家單位，展開十一屆市委第十二輪巡視。

報導說，巡視的重點是盯住關鍵少數。重點檢查以下情況。一是中共的路線方針政策和中央、市委的決策部署貫徹落實；二是中共組織領導核心作用發揮情況；三是中共的建設有關情況；四是全面從嚴治黨主體責任與監督責任落實情況；五是選人用人情況。

其他面向還有，中央八項規定精神落實情況；七是維護群眾利益情況；八是重點專項問題。圍繞核心工作、重要職能發現專項問題。著力發現廉潔風險，利用權力搞權錢交易、以權謀私、利益輸送等問題。

報導指出，本輪巡視的巡視組增加了4個，巡視組長也出現4張新面孔。分別是第九巡視組組長劉志福、第十巡視組組長左欣、第十一巡視組組長張文山和第十二巡視組組長許康。

這4名市委巡視組組長，都是正局級，也都是首次參與本屆北京市委巡視。

劉志福1957年1月生，曾任密雲縣縣長，2011年1月任中共市委農工委副書記、市農委副主任（正局級）。

左欣，曾任中國國際貿易促進委員會北京市分會副主任，現任中共北京地質礦產勘查開發局黨委書記。

張文山1955年2月生，曾任通州區人大常委會主任，2015年初卸任。

許康1957年9月生，曾任市商務委副主任，現任市商委委員（正局級）。1050915

(中央社)