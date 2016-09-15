天宮二號發射 倒數計時

我要評比

天宮二號整裝待發進入倒計時，圖為酒泉發射場。（圖／新華網）

大陸天宮二號空間實驗室定於今晚22時04分發射。目前，氣象條件適合，各系統測試完成，天宮二號發射進入倒數計時。

新華網報導，酒泉衛星發射中心計畫部副部長郭忠來說，經過前期充分準備和檢查評審確認，發射場中心各系統技術狀態正確，設施設備功能正常，可靠性、安全性措施落實，完全具備執行天宮二號空間實驗室飛行任務的條件。

14日下午，長征二號F T2火箭開始加注推進劑。根據最新氣象預報資料顯示，酒泉衛星發射中心15日晚間的天氣條件為小風，有雲，溫度適宜。酒泉衛星發射中心氣象室主任尹潔表示，這樣的氣象條件可以滿足發射要求。

(中時電子報)