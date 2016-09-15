莫蘭蒂再添1死！男子整理家園 觸電身亡

消防人員將被電暈的辜男運至1樓送醫。（周綾昀翻攝）

消防人員將被電暈的辜男運至1樓送醫。（周綾昀翻攝）

莫蘭蒂颱風再添一死！今午12時25分，屏東市光復路發生一起觸電死亡案，一名47歲辜姓男子在強颱掃境後，見今早天氣放晴，便上屋頂清理水塔及被吹亂的雜物，不料卻觸電，消防人員到場時，男子已無呼吸心跳，緊急用長背板及繩索將位於4樓的辜男運至1樓，並送寶健醫院急救，經2小時搶救仍宣告不治。

(中時)