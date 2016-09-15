高雄28萬停水戶 明深夜全面供水

莫蘭蒂颱風造成高雄市數十萬戶停水，水公司15日出動加水車供水，民眾忙著取水。（呂素麗翻攝）

今天是中秋節，高雄市因莫蘭蒂颱風肆虐，許多民眾恐度過1個停水的中秋夜，自來水公司這兩天陸績出動水車送水，並緊急調南化水庫的水，及台南的清水，至今仍有27.9萬戶停水，水公司說，16日下午2點可以陸續供水，明晚深夜12點全面恢復供水。

水公司第七區管理處操作課長郭家憲說，目前水濁度仍高，颱風後，高屏溪水濁度一度飆高到2萬3000NTU，後來降到約2萬度，但仍比正常500度以下高出40倍，因濁度高，預計明天下午二點後，才能漸進供水，民眾如有緊急用水需求，可電請水公司載水。

水公司表示，目前高雄市民生用水仍停水的區域有大寮區、林園區、鳳山區、小港區、左營區．楠梓區、岡山區、橋頭區、梓官區、彌陀區、永安區、大社區、三民區、左營區、鳳山區、鼓山區、仁武區等區；工業用水有大發工業區部分用水。

水公司呼籲，停水期間請用戶務必要關掉抽水馬達，以免管線產生真空，造成負壓及抽水馬達損壞，水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，並關閉水龍頭，以免停水時因虹吸作用產生二次污染，影響水質，且恢復供水後請先排放煮沸再使用，民眾有問題可打客服專線1910，停水消息可上網查詢。

(中時)