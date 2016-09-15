三菱加強併購 收LAWSON過半股份
日本三菱商事集團（Mitsubishi Corp）宣佈將大量收購其國內前三大的超商通路LAWSON股份，以提高它的持股比例至5成以上，目前握有3成多股份的三菱已是最大持股者，日本盛傳它想將LAWSON收為旗下眾多子企業版圖之一。
據路透社（The Reuters）報導，日本三菱商事集團欲收購大型超商LAWSON至5成股份，此收購案估計總值達13.7億美元（約452億台幣），目前三菱已握有33.4%的股份，早就是LAWSON的最大股東，此回若提高持股、甚至入主經營權成功，將讓這個跨越鋼鐵到補鮭業的超大集團再添一個生力軍。LAWSON總部亦公開表示，「他們非常歡迎三菱加入，大集團勢必讓他們更有規模和制度，也更有資金能開拓市場。」
LAWSON上個月在日本國內兩大超商勁敵7-11和全家（Family Mart）的夾擊之下，市占率和店面數自第二降至第三名，目前事業版圖跨越中國、美國夏威夷州、印尼和泰國等地，中國的店面主要集中於上海、重慶和大連3個城市內，在許多特色食物和便利服務擴大客群下，其股價曾一度超過日本超商通路龍頭7-11集團，2000年三菱商事成為最大股東。
身為日本七大商社之一的三菱商事，主業雖然是國際貿易，但近年來擴大領域經營，旗下橫跨能源、金屬、化學和民生產品部門，如此次能順利入主LAWSON，以其既有的國內外通路管道，勢必協助三菱的產業觸角更加寬廣。出身自三菱的現任LAWSON社長竹增貞信（Sadanobu Takemasu）亦樂觀地表示，「加入三菱集團將能讓LAWSON在海外大展鴻圖。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。