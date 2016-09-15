三菱加強併購 收LAWSON過半股份

三菱商事宣佈將擴大收購Lawson超商的股份至百分之50。（達志影像/Shutterstock）

日本三菱商事集團（Mitsubishi Corp）宣佈將大量收購其國內前三大的超商通路LAWSON股份，以提高它的持股比例至5成以上，目前握有3成多股份的三菱已是最大持股者，日本盛傳它想將LAWSON收為旗下眾多子企業版圖之一。

據路透社（The Reuters）報導，日本三菱商事集團欲收購大型超商LAWSON至5成股份，此收購案估計總值達13.7億美元（約452億台幣），目前三菱已握有33.4%的股份，早就是LAWSON的最大股東，此回若提高持股、甚至入主經營權成功，將讓這個跨越鋼鐵到補鮭業的超大集團再添一個生力軍。LAWSON總部亦公開表示，「他們非常歡迎三菱加入，大集團勢必讓他們更有規模和制度，也更有資金能開拓市場。」

LAWSON上個月在日本國內兩大超商勁敵7-11和全家（Family Mart）的夾擊之下，市占率和店面數自第二降至第三名，目前事業版圖跨越中國、美國夏威夷州、印尼和泰國等地，中國的店面主要集中於上海、重慶和大連3個城市內，在許多特色食物和便利服務擴大客群下，其股價曾一度超過日本超商通路龍頭7-11集團，2000年三菱商事成為最大股東。

身為日本七大商社之一的三菱商事，主業雖然是國際貿易，但近年來擴大領域經營，旗下橫跨能源、金屬、化學和民生產品部門，如此次能順利入主LAWSON，以其既有的國內外通路管道，勢必協助三菱的產業觸角更加寬廣。出身自三菱的現任LAWSON社長竹增貞信（Sadanobu Takemasu）亦樂觀地表示，「加入三菱集團將能讓LAWSON在海外大展鴻圖。」

(中時電子報)