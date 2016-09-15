SpeXial Evan男男吻 畫面超腐
八大綜合台《終極一班4》本周五(16日)完結篇，女主角曾沛慈所飾演的「小慈」與SpeXial執兩人在湖邊接吻，有情人終成眷屬，男主角SpeXial宏正與文雨非兩人克服困難，繼續攜手談情說愛，兩對情侶同時放閃，為戲劇畫下完美句點。接檔戲《終極遊俠》將在下周一(19日)晚間八點首播。
SpeXial Evan主演的《終極遊俠》，鎖定年輕族群，找來年輕小鮮肉與漂亮美眉一同演出。劇中Evan飾演一個大企業集團接班人，是高帥的代表，與女主角程硯秋、男主角羅雲熙大談三角戀，還不小心與情敵羅雲熙上演一段男男親臉頰的超腐畫面，被問遭男生嘟嘴親臉的感覺?Evan苦笑說：「這種經驗一次就夠了，謝謝!」
談到這場男男親密戲，Evan回憶，原本劇情設定對女主角一親芳澤，但情敵中途插進來攪局，意外上演男男吻。兩個大男生在拍攝前就非常害羞，正式拍攝時，也許太緊張，Evan好幾次都沒親到對方的臉頰，不是親太高，就是親太低，只好一直NG重來。
再加上鏡位問題，實際上兩人至少親了10次以上。對此，Evan回應：「現場20幾個工作人員全都盯著我們看，真的太尷尬了，非常緊張!」而女主角程硯秋看到這樣的畫面，則是在旁用手遮住嘴巴憋笑，導演一喊卡，她馬上衝過去對著兩位帥哥說：「你們的表情真的笑了。」
(中時)
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