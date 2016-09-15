颱風假沒事做 夫妻吵架鬧自殺
颱風假沒事做？夫妻酒後起口角，妻子憤而投湍急河水尋短！花蓮玉里鎮三民里一名張姓民眾，趁著颱風假與丈夫及好友喝酒餐敘，夫妻倆先是上演激烈鬥嘴秀，友人勸阻無效只好報警處理，三民所所長魏道明趕往現場後，張女竟當場跳下門前大水溝，嚇壞了在場友人，跟著急喚妻卻不敢下水的先生，魏所長見狀後立即跳下水救援，所幸張女僅受到輕微嗆水，並無大礙。
豪大雨造成水勢湍急，魏道明指出，到場後只看到兩人情緒激動，正要上前安撫，張女竟向後跳入水中，為避免意外發生，也跟著跳進水中，不到十分鐘就將張女拉至岸邊，並通報消防隊前來救護，女子除稍微嗆水外，經檢查已無大礙。問起為何而吵，兩人皆不敢多說，僅說起了點口角，兩人經附近親屬領回後，才平安結束這場鬧劇。
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