總統屏東佳冬勘災 災民哭訴
颱風莫蘭蒂造成屏東縣佳冬鄉羌園、焰塭、六根等村，到今天仍水深及腰，路成河流，總統蔡英文下午前往勘災，村民哭訴，希望加速抽水及復電。
3個村一共有600多人受困，屏東縣政府今天上午開始，協同軍方及慈濟基金會志工，由軍方出動6部橡皮艇及7部V150裝甲運輸車，將縣府社會處準備的便當、八寶粥、泡麵、飲用水等物資，橡皮艇兵分多路送至各家戶。
蔡總統下午穿著雨鞋到淹水現場勘災，涉水到淹水家戶聽取災民心聲，災民向蔡總統反映，希望能趕快增調抽水機加速抽水，並且趕快復電。
1位婦女向蔡總統哭訴，她已經吃八寶粥和肉粽兩餐，吃到掉眼淚，這裡每年都淹，希望蔡總統能解決當地的淹水問題；蔡總統回答，已經從高雄調派抽水機來抽水。
屏東縣長潘孟安也向災民表示，蔡總統已交代台電要加速修復腳步，不過，淹水的問題比較快能解決，抽水機已增派在抽水，但復電問題請災民再忍耐，因為有300多支的電桿被連根拔起，復電速度會較慢。
羌園村民表示，這裡每年遇雨則淹，是八八水災重災區，八八水災後興建分流排水系統，雖然淹水情況有改善，但仍會小淹，而這次颱風淹水的情形是4年來最嚴重的1次。佳冬鄉長龔日光表示，昨天一天下了800多毫米的雨量，雨下得太急了，所以，水無法在短期間內消退。1050915
(中央社)
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