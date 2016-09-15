淨重4噸 陳金鋒漢白玉雕像將揭曉
「台灣巨砲」陳金鋒即將引退，他所屬的中華職棒Lamigo桃猿隊今天表示，陳金鋒漢白玉雕像即將揭幕，雕像淨重4噸、造價8位數，希望能彰顯陳金鋒的野球魂。
Lamigo桃猿隊14日至18日在桃園球場的野球魂週，舉辦5天的陳金鋒大型野球魂特展「Chen My Life」，利用立體場景打造陳金鋒的野球魂棒球之旅體驗，而17日的重頭戲，將是為陳金鋒漢白玉雕像揭幕。
雕刻陳金鋒玉像的石材，是從中國大陸四川出產的2公尺立方完美玉石，從人物拍照、泥塑、打模、選石、初雕、細磨等，由兩位30年以上的資深師傅，以及多位助手耗時3個月才完成。
Lamigo桃猿隊表示，這尊造價8位數的漢白玉陳金鋒雕像由Lamigo桃猿隊的合作夥伴光隆海洋生技所打造，以陳金鋒的打擊雄姿加上傳奇的52號背號，即將坐落在球場外廣場。
光隆海洋生技並搭配在花蓮生產的1噸花崗石基座，整尊作品表達Lamigo球團與光隆集團對於陳金鋒30年棒球生涯的最高敬意。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。