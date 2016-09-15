淨重4噸 陳金鋒漢白玉雕像將揭曉

「台灣巨砲」陳金鋒即將引退，他所屬的中華職棒Lamigo桃猿隊15日表示，陳金鋒漢白玉雕像即將揭幕，雕像淨重4噸、造價8位數，希望能彰顯陳金鋒的野球魂。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者李宇政傳真 105年9月15日

「台灣巨砲」陳金鋒即將引退，他所屬的中華職棒Lamigo桃猿隊今天表示，陳金鋒漢白玉雕像即將揭幕，雕像淨重4噸、造價8位數，希望能彰顯陳金鋒的野球魂。

Lamigo桃猿隊14日至18日在桃園球場的野球魂週，舉辦5天的陳金鋒大型野球魂特展「Chen My Life」，利用立體場景打造陳金鋒的野球魂棒球之旅體驗，而17日的重頭戲，將是為陳金鋒漢白玉雕像揭幕。

雕刻陳金鋒玉像的石材，是從中國大陸四川出產的2公尺立方完美玉石，從人物拍照、泥塑、打模、選石、初雕、細磨等，由兩位30年以上的資深師傅，以及多位助手耗時3個月才完成。

Lamigo桃猿隊表示，這尊造價8位數的漢白玉陳金鋒雕像由Lamigo桃猿隊的合作夥伴光隆海洋生技所打造，以陳金鋒的打擊雄姿加上傳奇的52號背號，即將坐落在球場外廣場。

光隆海洋生技並搭配在花蓮生產的1噸花崗石基座，整尊作品表達Lamigo球團與光隆集團對於陳金鋒30年棒球生涯的最高敬意。1050915

(中央社)