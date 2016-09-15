NBA》等不及了！洛夫秀出電玩領戒照

洛夫(右)與史密斯在電玩模擬畫面當中秀出總冠軍戒指。(取自洛夫推特)

儘管要到下個球季開打後，騎士才有辦法領到上季奪冠的總冠軍戒指，不過「愛神」洛夫似乎等不及了，15日在個人推特上貼出電玩遊戲的截圖，在照片內，他與J.R.史密斯大方秀出自己總冠軍戒指，看來相當興奮與激動。

洛夫也在推特上寫，「剛剛看到這張圖片，哈哈哈！已經等不及真實情況發生了，J.R.史密斯我看到相當激動呀，兄弟！」

不過洛夫也算替自己隊友「間接」喊聲，因為史密斯並沒執行自己下個球季的球員選項合約，如今成為自由球員的他，跟騎士高層的合約談判陷入僵局，雙方都還不知道要到何時才可完成新約簽署，眼看著新球季就要開打了！

(中時電子報)