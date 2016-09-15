NBA》等不及了！洛夫秀出電玩領戒照
儘管要到下個球季開打後，騎士才有辦法領到上季奪冠的總冠軍戒指，不過「愛神」洛夫似乎等不及了，15日在個人推特上貼出電玩遊戲的截圖，在照片內，他與J.R.史密斯大方秀出自己總冠軍戒指，看來相當興奮與激動。
洛夫也在推特上寫，「剛剛看到這張圖片，哈哈哈！已經等不及真實情況發生了，J.R.史密斯我看到相當激動呀，兄弟！」
不過洛夫也算替自己隊友「間接」喊聲，因為史密斯並沒執行自己下個球季的球員選項合約，如今成為自由球員的他，跟騎士高層的合約談判陷入僵局，雙方都還不知道要到何時才可完成新約簽署，眼看著新球季就要開打了！
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。