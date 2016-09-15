路基掏空水淹鐵軌 東部幹線花蓮富里-東竹停駛

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東部幹線富里至東竹間路線104k＋300公尺處，水淹鐵軌，班次目前停駛。（臺鐵花蓮運務段提供）

莫蘭蒂颱風尾豪大雨量再創東台灣，東部幹線富里至東竹間路線104k+300公尺處，再傳路基流失，淹水超過軌面，路線暫時不通，臺鐵花蓮運務段副段長吳金添指出，估計影響5列次1500名旅客，台東工務段預估搶修時間50-60分鐘，並無提供接駁服務。

同位置昨天同樣也因路基流失、電線桿傾斜，影響部分列次，今天再傳災情，副段長吳金添無奈指出，由於河道太小、雨勢稍大就容易漫過軌道，已補碴二次，昨天補的今天又流失了，目前全力搶修中。

(中時)