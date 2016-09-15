鄭凱文牛棚待命 陳鴻文最快下周返一軍

中信兄弟投手鄭凱文，目前暫定轉往牛棚待命，可能持續到總冠軍。（中時資料照 范揚光攝）

中信兄弟陳鴻文9日因腰部不適下放二軍休養，總教練吳復連表示，目前恢復狀況還不錯，如果調整的好，最快下周就會重返一軍。

陳鴻文本季至今以出賽47場，拿下8勝2負，13次救援成功，在中信牛棚扮演重要角色，吳總表示，就是讓他好好休息，下周應該就可以歸隊。

而原本都在先發輪值的鄭凱文，近期則轉往牛棚，吳總回應，目前就暫定讓鄭凱文在牛棚待命，擔任中繼或後援投手，冠軍賽也可能因此安排，然後讓三位洋投扛下先發，但畢竟冠軍賽是短期賽，當然也不排除再把他再拉回先發。

(中時電子報)