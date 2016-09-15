鄭凱文牛棚待命 陳鴻文最快下周返一軍
中信兄弟陳鴻文9日因腰部不適下放二軍休養，總教練吳復連表示，目前恢復狀況還不錯，如果調整的好，最快下周就會重返一軍。
陳鴻文本季至今以出賽47場，拿下8勝2負，13次救援成功，在中信牛棚扮演重要角色，吳總表示，就是讓他好好休息，下周應該就可以歸隊。
而原本都在先發輪值的鄭凱文，近期則轉往牛棚，吳總回應，目前就暫定讓鄭凱文在牛棚待命，擔任中繼或後援投手，冠軍賽也可能因此安排，然後讓三位洋投扛下先發，但畢竟冠軍賽是短期賽，當然也不排除再把他再拉回先發。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。