抖森糗掉價！泰勒絲分手沒多久 回頭嗨唱舊愛熱門曲

泰勒絲分手後,即在秀場大唱舊愛DJ凱文與蕾哈娜合作的歌,被猜測一面讓抖森沒面子,一面向前前男友釋出善意。(達志影像)

「歌壇發電機」泰勒絲(Taylor Swift)與「邪神洛基」湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)這段僅3個月的戀情,讓眾人見識到原來愛情從極濃到極淡不過是「燃燒一瞬間」,而雙方不愧業界專業人士,分手後很快地抓回生活重心,抖森忙拍《雷神索爾3:諸神黃昏》,泰勒絲則老樣子跟閨密混在一起,值得一提的是,她在跟姊妹相聚之餘,竟能借舊愛凱文哈里斯,巧妙給抖森「漏氣」。

泰勒絲身旁有眾姊妹淘陪伴,因此早早收拾了失戀的情緒,日前她為挺名模閨密吉吉哈蒂德,不但出席看秀,還在現場拍下一段短片,發到IG做為姊妹感情的證據,只是這影片有玄機!粉絲發現,小天后跟著現場音樂隨意哼唱,DJ放的歌,竟然是舊愛凱文哈里斯與蕾哈娜合作的〈This is what you came for〉,而此曲大有來頭。

想3個月前,小天后剛和抖森爆出戀情時,她邊大方放閃,邊和舊愛DJ凱文哈里斯隔空交戰,曾爆出小天后以「Nils Sjoberg」為筆名,幫〈This is what you came for〉填詞、錄音兼唱和音,但遭凱文否認,小天后因此不爽,傳此事正是導致兩人分手的一大原因,而當時的「疙瘩」,如今卻從泰勒絲口中唱出來,被認為是分了抖森之後吃「回頭草」,即刻跟舊愛釋出善意,間接讓抖森臉上無光,網友還笑說,該不會小天后是在暗示想以Nils Sjoberg這筆名繼續寫歌吧?

(中時電子報)