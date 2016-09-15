抖森糗掉價！泰勒絲分手沒多久 回頭嗨唱舊愛熱門曲

泰勒絲分手後，即在秀場大唱舊愛DJ凱文與蕾哈娜合作的歌，被猜測一面讓抖森沒面子，一面向前前男友釋出善意。(達志影像)

「歌壇發電機」泰勒絲(Taylor Swift)與「邪神洛基」湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)這段僅3個月的戀情，讓眾人見識到原來愛情從極濃到極淡不過是「燃燒一瞬間」，而雙方不愧業界專業人士，分手後很快地抓回生活重心，抖森忙拍《雷神索爾3：諸神黃昏》，泰勒絲則老樣子跟閨密混在一起，值得一提的是，她在跟姊妹相聚之餘，竟能借舊愛凱文哈里斯，巧妙給抖森「漏氣」。

泰勒絲身旁有眾姊妹淘陪伴，因此早早收拾了失戀的情緒，日前她為挺名模閨密吉吉哈蒂德，不但出席看秀，還在現場拍下一段短片，發到IG做為姊妹感情的證據，只是這影片有玄機！粉絲發現，小天后跟著現場音樂隨意哼唱，DJ放的歌，竟然是舊愛凱文哈里斯與蕾哈娜合作的〈This is what you came for〉，而此曲大有來頭。

想3個月前，小天后剛和抖森爆出戀情時，她邊大方放閃，邊和舊愛DJ凱文哈里斯隔空交戰，曾爆出小天后以「Nils Sjoberg」為筆名，幫〈This is what you came for〉填詞、錄音兼唱和音，但遭凱文否認，小天后因此不爽，傳此事正是導致兩人分手的一大原因，而當時的「疙瘩」，如今卻從泰勒絲口中唱出來，被認為是分了抖森之後吃「回頭草」，即刻跟舊愛釋出善意，間接讓抖森臉上無光，網友還笑說，該不會小天后是在暗示想以Nils Sjoberg這筆名繼續寫歌吧？

(中時電子報)