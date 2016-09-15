抖森糗掉價！泰勒絲分手沒多久 回頭嗨唱舊愛熱門曲
「歌壇發電機」泰勒絲(Taylor Swift)與「邪神洛基」湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)這段僅3個月的戀情，讓眾人見識到原來愛情從極濃到極淡不過是「燃燒一瞬間」，而雙方不愧業界專業人士，分手後很快地抓回生活重心，抖森忙拍《雷神索爾3：諸神黃昏》，泰勒絲則老樣子跟閨密混在一起，值得一提的是，她在跟姊妹相聚之餘，竟能借舊愛凱文哈里斯，巧妙給抖森「漏氣」。
泰勒絲身旁有眾姊妹淘陪伴，因此早早收拾了失戀的情緒，日前她為挺名模閨密吉吉哈蒂德，不但出席看秀，還在現場拍下一段短片，發到IG做為姊妹感情的證據，只是這影片有玄機！粉絲發現，小天后跟著現場音樂隨意哼唱，DJ放的歌，竟然是舊愛凱文哈里斯與蕾哈娜合作的〈This is what you came for〉，而此曲大有來頭。
想3個月前，小天后剛和抖森爆出戀情時，她邊大方放閃，邊和舊愛DJ凱文哈里斯隔空交戰，曾爆出小天后以「Nils Sjoberg」為筆名，幫〈This is what you came for〉填詞、錄音兼唱和音，但遭凱文否認，小天后因此不爽，傳此事正是導致兩人分手的一大原因，而當時的「疙瘩」，如今卻從泰勒絲口中唱出來，被認為是分了抖森之後吃「回頭草」，即刻跟舊愛釋出善意，間接讓抖森臉上無光，網友還笑說，該不會小天后是在暗示想以Nils Sjoberg這筆名繼續寫歌吧？
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。