王建民何時出傷兵名單 球團:不清楚
美國職棒大聯盟MLB堪薩斯市皇家隊台灣投手王建民，當地時間8月31日被放入15日傷兵名單，球團公關今天答覆記者詢問表示，「王建民仍在這裡，但不知道他何時歸隊。」
皇家當地時間上月30日出戰紐約洋基隊，王建民後援2局退場向教練反應右肩感覺有些緊和不適，初步治療後，球團決定再觀察。隔天球團發布新聞稿，王建民因右肱二頭肌肌腱炎，放入15日傷兵名單。
雖然總教練約斯特（Ned Yost）對媒體表示，王建民應該可以在15天後歸隊，不過今天記者以電郵詢問皇家，王建民何時可離開傷兵名單，球團公關回覆說，他真的不知道，沒有人詢問教練團有關他的情況。
球團公關說，王建民仍在這裡，但是他不知道王建民的歸隊時間表。
今年開季，36歲的王建民首度以後援投手的角色，進入皇家隊25人名單，從4月到8月間，每月固定出賽6到10場，累計出賽38場投53.1局，戰績6勝0敗防禦率4.22。
王建民8月狀況不錯，5場共投11局、責失2分，前一場比賽對洋基投2局只被敲1安打、無失分，但隨即傳出受傷消息。
王建民前一次進入傷兵名單是去年效力勇士隊小聯盟時，5月及6月分別因為大腿輕微拉傷、鼠蹊部拉傷進入7天傷兵名單。他上一次進入大聯盟的傷兵名單是4年前效力華盛頓國民隊時。1050915
(中央社)
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