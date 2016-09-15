亞洲盃女排》中華橫掃伊朗 首勝到手

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中華女排隊15日在亞洲盃直落三橫掃伊朗拿下勝利。(排球筆記提供)

前往越南參加亞洲盃女排錦標賽的中華隊，15日忘記前役2比3飲恨敗給泰國陰影，終以25比23、25比12、25比19擊敗伊朗，拿下預賽首勝，16日晚上9點30分將遭遇地主越南，全力爭取預賽第2勝，以及預賽分組較佳排名席次。

(中時電子報)