殯儀館內鬥毆警奪刀 男駕車逃逸慘翻車

我要評比

雄姓男子當場被捕。（王揚傑攝）

雄姓男子駕車逃逸，衝撞路邊車輛後翻覆。（王揚傑攝）

今（15）日下午3時許，新北市警海山分局接獲報案，指新北市立殯儀館內發生鬥毆事件，分局勤務指揮中心立即指派線上警網趕赴，新海派出所林姓女警率先到場，見1名手持西瓜刀的男子站在殯儀館門口，林員英勇上前奪刀，男子掙脫，立即跳上路邊1輛黑色自小客駕駛座，猛踩油門企圖逃逸，卻因轉彎角度太大，衝撞路邊車輛後當場翻覆，1名行經的機車騎士無端遭受波及，所幸僅輕微擦傷，被送醫治療。

警方當場將翻車駕駛雄姓男子逮捕，車上另名李姓男子因臉部撕裂傷，警方已先將他戒護送醫。

警方調查，事因起於上個月底發生在樹林區的28歲蔡姓女子跳樓身亡事件，蔡女疑因和27歲吳姓男友口角，負氣從13樓陽台跳下。

今天下午家屬為蔡女舉行告別式，要求吳姓男友到蔡女靈前下跪，部分親友悲憤之下，動手修理吳男，吳男竟電召雄姓男子等5名友人攜帶刀棍聲援，雄男等人到場，發現已有民眾報警，企圖逃逸時，當場被林姓女警撞見。

警方目前已在聯繫相關人等到案說明，釐清整起事件原委。

★請珍惜生命，再給自己一次機會。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

(中時)