染毒女缺錢 拿丈夫槍討債被逮
黃姓女毒蟲的陳姓丈夫，日前因毒品案被逮入獄，原本都靠丈夫提供毒品的黃頓失依據，缺錢花用下，想到丈夫有1台車，入獄前被綽號「阿祥」的毒蟲借走，此後都沒歸還，決定向對方要車，但擔心自己不夠力，於是又找四十三歲的林姓毒販幫忙。
林答應幫黃討車，但表示要有火力對方才會怕，黃女想到丈夫曾將1把改造貝瑞塔放在床頭櫃，告訴林：「我老公有留1把槍，你就帶這隻去討債啦！」雙方日前相約在樹林火車站旁停車場碰面，商量如何討車還有林的報酬。
萬華警方表示，林嫌是活躍在三重、樹林一帶的中盤毒販，平時都睡在車上，24小時隨叫隨到送毒，行蹤飄忽，日前聽說黃、林要碰面，專案人員見機不可失，前往火車站周遭埋伏。
警方在黃、林現身時，當場將2人逮捕，在林車上起獲199克海洛因、114克安非他命，市價超過百萬元，黃身上則找到槍枝及9發子彈，林被捕時不斷抱怨黃，表示自己本來躲得很好，怪黃將他約出來才被抓，2人警訊後，被依槍砲、毒品罪送辦。
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(中時)
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