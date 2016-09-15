房市波動 大陸8月信貸成長超預期
8月中國信貸成長超出市場預期，主要是因房貸繼續快速擴張。大陸交通銀行分析，未來一段時間大陸貨幣政策不會進一步寬鬆，以保持穩健並為供給側改革營造鬆緊適度的貨幣金融環境。
中新社報導，8月中國新增人民幣貸款9487億元、超出市場普遍預期的7000億左右。瑞銀中國首席經濟學家汪濤表示，當月新增人民幣貸款超預期的主要原因是房貸繼續快速擴張，8月居民中長期貸款較去年同期增加逾兩千億元。
但當月企業短期貸款和中長期貸款存量均有所下降，表明企業層面的投資需求依然疲弱。
汪濤說，除非經濟成長再次顯著放緩，短期內中國大陸決策層不會大幅加快信貸擴張。房貸和部分城市房價的快速成長則可能引發決策層的擔憂，未來有可能提出針對房地產市場風險的局部調控政策。
交通銀行高級研究員陳冀也認為，受房地產市場波動影響，居民信貸尤其是居民中長期信貸仍是8月新增信貸的主要構成。
陳冀說，目前中國大陸流動性供給向實體經濟轉化的效率正在下降，大陸政府應該從供給側加大力度培育新興產業，形成新的資金需求。「因而，未來一段時間貨幣政策也不便進一步寬鬆，保持穩健並為供給側改革營造鬆緊適度的貨幣金融環境至關重要」。
澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，中國2016年內不會再度降準，大陸央行仍將保持中性的貨幣政策，以免形成房地產和金融泡沫。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。