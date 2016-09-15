房市波動 大陸8月信貸成長超預期

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8月中國信貸成長超出市場預期，主要是因房貸繼續快速擴張。大陸交通銀行分析，未來一段時間大陸貨幣政策不會進一步寬鬆，以保持穩健並為供給側改革營造鬆緊適度的貨幣金融環境。

中新社報導，8月中國新增人民幣貸款9487億元、超出市場普遍預期的7000億左右。瑞銀中國首席經濟學家汪濤表示，當月新增人民幣貸款超預期的主要原因是房貸繼續快速擴張，8月居民中長期貸款較去年同期增加逾兩千億元。

但當月企業短期貸款和中長期貸款存量均有所下降，表明企業層面的投資需求依然疲弱。

汪濤說，除非經濟成長再次顯著放緩，短期內中國大陸決策層不會大幅加快信貸擴張。房貸和部分城市房價的快速成長則可能引發決策層的擔憂，未來有可能提出針對房地產市場風險的局部調控政策。

交通銀行高級研究員陳冀也認為，受房地產市場波動影響，居民信貸尤其是居民中長期信貸仍是8月新增信貸的主要構成。

陳冀說，目前中國大陸流動性供給向實體經濟轉化的效率正在下降，大陸政府應該從供給側加大力度培育新興產業，形成新的資金需求。「因而，未來一段時間貨幣政策也不便進一步寬鬆，保持穩健並為供給側改革營造鬆緊適度的貨幣金融環境至關重要」。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，中國2016年內不會再度降準，大陸央行仍將保持中性的貨幣政策，以免形成房地產和金融泡沫。1050915

(中央社)