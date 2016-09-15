賣Hebe演唱會假門票 14人受騙

藝人Hebe演唱會門票搶手，張姓女子透過臉書私下購買門票，匯款給買家後，對方卻給假門票，刑事局表示，目前已接獲14件詐騙通報。

藝人Hebe田馥甄演唱會門票開賣一個月，一票難求，不少人利用私下交易方式購買。刑事局調查，張姓女子是Hebe鐵粉，她透過臉書社團，向臉友以3張票共新台幣1萬2600元價格購得，當匯款後，對方立即傳來超商取票序號及身分證號碼，她到超商領票時，發現根本是假的，才知遭詐騙。

張女向警方表示，她與2名閨密相約一起去聽偶像演唱會，但在搶不到票之下，只好在臉書「演唱會讓票、換票、求票」社團貼文求票，8月7日早上，化名小琳的臉友私訊表示有3張票，因為臨時有事無法前往，願意原價賣出，她深信不疑，在超商發現取票序號錯誤時，但對方已人間蒸發。

刑事局表示，Hebe演唱會門票開賣1個月以來，已接獲14件詐騙案通報，建議民眾購買票券，盡量透過正常管道，避免遇到假賣家甚至買到偽票。1050915

(中央社)