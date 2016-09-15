雨水沖刷 台鐵花東線路基再遭掏空

我要評比

颱風莫蘭蒂環流帶來大豪雨，多處路段積水，台鐵花東線鐵路東竹至富里間路基遭雨水掏空，昨天工務人員搶修完成，不料大雨不停，今天又被掏空。

台鐵花蓮運務段副段長吳金添表示，昨天查道車巡察時，發現鐵路路基下方因大雨造成排水來不及宣洩，導致軌道被掏空。隨即調度人員搶修通車；不料大雨不停，今天東竹至富里間路基又遭掏空。

吳金添說，鐵路路基下方河道太小，雨勢大一點就漫過軌道，已補碴二次，又被沖刷流失，期盼老天不要再下大雨了。

工務段預估搶修時間50至60分鐘，行車時間將略有延誤。1050915

(中央社)