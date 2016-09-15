印尼女神童 用23國語言兜售明信片
印尼度假勝地峇里島1名10歲女童普圖，最近成為網路上的熱門人物，兜售明信片的她會23種語言，遇到不同國家的遊客，她都能自由轉換語言，讓許多外國人嘖嘖稱奇。
「羅盤報」（Kompas）等媒體報導，普圖（Putu Rista）目前還是峇里島當地一所小學4年級的學生，和家人住在阿貢火山山腳下，她有空的時候就在當地旅遊景點百沙基母廟（Pura Besakih）一帶向外國遊客兜售明信片，幫助家裡改善經濟。
普圖因為懂得23種語言，一下子竄紅，成了網路社群媒體的熱門討論對象。
普圖說，許多被她兜售明信片的外國遊客對她的外語能力感到驚訝。但她說自己只是每天使用不同國家遊客的語言，和他們對話。
這位年僅10歲的小女生懂得荷蘭、丹麥、匈牙利、波蘭、斯洛伐克、盧森堡、英國、日本、馬其頓、挪威、西班牙、德國、葡萄牙、法國、義大利、俄羅斯、泰國、韓國、羅馬尼亞、斯洛維尼亞及捷克的語言。
再加上峇里島當地語言和印尼語，她一共懂得23種語言。
普圖在比較熟稔的21種語言中，對法語、德語、荷蘭語和英語特別有把握。她每天最起碼都會使用這4種語言兜售明信片。
她說，使用21種語言兜售明信片或交友沒問題，若談論事情，她也能掌握對方的意思。
雖然有些語言，她的發音還不大純熟，不過，像是西班牙語和日語，她已經越來越熟練。
普圖自5歲起開始認知外語，當時她和母親一起出售明信片。到7歲時，她已能善於使用法語、德語、荷蘭語和英語，與外國遊客對話。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。