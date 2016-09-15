印尼女神童 用23國語言兜售明信片

印尼度假勝地峇里島1名10歲女童普圖，最近成為網路上的熱門人物，兜售明信片的她會23種語言，遇到不同國家的遊客，她都能自由轉換語言，讓許多外國人嘖嘖稱奇。

「羅盤報」（Kompas）等媒體報導，普圖（Putu Rista）目前還是峇里島當地一所小學4年級的學生，和家人住在阿貢火山山腳下，她有空的時候就在當地旅遊景點百沙基母廟（Pura Besakih）一帶向外國遊客兜售明信片，幫助家裡改善經濟。

普圖因為懂得23種語言，一下子竄紅，成了網路社群媒體的熱門討論對象。

普圖說，許多被她兜售明信片的外國遊客對她的外語能力感到驚訝。但她說自己只是每天使用不同國家遊客的語言，和他們對話。

這位年僅10歲的小女生懂得荷蘭、丹麥、匈牙利、波蘭、斯洛伐克、盧森堡、英國、日本、馬其頓、挪威、西班牙、德國、葡萄牙、法國、義大利、俄羅斯、泰國、韓國、羅馬尼亞、斯洛維尼亞及捷克的語言。

再加上峇里島當地語言和印尼語，她一共懂得23種語言。

普圖在比較熟稔的21種語言中，對法語、德語、荷蘭語和英語特別有把握。她每天最起碼都會使用這4種語言兜售明信片。

她說，使用21種語言兜售明信片或交友沒問題，若談論事情，她也能掌握對方的意思。

雖然有些語言，她的發音還不大純熟，不過，像是西班牙語和日語，她已經越來越熟練。

普圖自5歲起開始認知外語，當時她和母親一起出售明信片。到7歲時，她已能善於使用法語、德語、荷蘭語和英語，與外國遊客對話。1050915

(中央社)