美俄州警逮嫌犯 射殺持BB槍少年

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美國俄亥俄州警方昨晚接獲報案，前往處理持槍搶劫案，射殺1名13歲男孩。警方說，看見他自腰帶掏槍，然而稍後證實那只是BB槍。

根據美聯社，警方接獲民眾報案說發生多人武裝搶案，警察抵達現場時，受害人陳述有一群人過來向他要錢，其中一人有槍。

警方說，警察見3名男子符合嫌犯的描述，要向他們問話時，其中2嫌脫逃。

警方今天凌晨發布聲明說，「警察追著男子到巷子...要逮捕他們時，1嫌自腰帶掏槍。1名警察對他開槍，這名嫌犯被打中數槍。」

嫌犯稍後證實為13歲的金恩（Tyree King），送往兒童醫院後死亡。

現場警察和另1名嫌犯都沒有受傷。警方表示，繼續緝捕其他嫌犯。

nbc4i.com網站報導，這起事件晚間7時45分發生在哥倫布（Columbus）東邊。警方隨後證實那是一把有雷射光的BB槍。

警方指出，開槍員警是從警9年的老手，最近才調到昨晚發生槍擊事件的地區。涉案的警員將按規定接受心理諮商。（譯者：中央社羅苑韶）1050915

(中央社)