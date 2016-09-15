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燕巢芭樂棗子農損破3億 林全指示從優從速救助

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燕巢芭樂棗子農損破3億 林全指示從優從速救助
燕巢柚子掉滿地，行政院長林全(中)到燕巢勘災。(郭韋綺攝)
燕巢芭樂棗子農損破3億 林全指示從優從速救助
高雄燕巢棗子花蕊吹落一地，行政院長林全指示從優從速為農民紓困。(郭韋綺攝)

莫蘭蒂颱風橫掃南台灣，高雄燕巢芭樂、柚子、棗子災損嚴重，粗估損失超過3億元，行政院長林全、高雄市長陳菊及立委邱議瑩和陳其邁等人，今(15)下午4時前往燕巢勘災，林全隨後指示從優從速給予農民風災低利貸款及救助，為農民紓困。

燕巢農會主任陳繼安指出，芭樂和柚子原可採收上市，但受到風災侵襲落果嚴重，產量只剩5成左右，棗子正值開花期，結果全被風掃落，產量掉了8成以上，損害總面積達1200公頃。

(中時)

關鍵字：燕巢芭樂柚子
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