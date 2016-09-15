台鐵南迴線甫搶通 屏東枋野至加祿間又斷

颱風莫蘭蒂雖已遠離，但南部今天仍下起大雨，台鐵南迴線甫於下午2時搶通，但從台東站開往新左營站的314次自強號於下午3時35分行經枋野至加祿間路線17.7公里處時，因路旁土石崩落約50公分高，撞擊土堆致前端排障器故障。

列車退回枋野站拆組並轉到第4股道待開，台鐵工務已於下午5時10分趕抵現場搶修，枋野至加祿間路線目前暫時不通，已請高雄段在枋寮站準備200份礦泉水提供給314次旅客。

另因南迴線枋山、枋野、中央一帶，受颱風侵襲影響，台電供電線路受損中斷，公路道路亦流失中斷。高雄地區搶修同仁只能以電搖車載運人員、機具、油料進入現場搶修，受山區電信訊號不良，相關資訊較慢，會陸續通報。

(中時)