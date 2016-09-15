南京大屠殺倖存者剩112人 中秋前又1人去世
位於大陸南京的「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」，14日邀請10名南京大屠殺倖存者及其家屬約20人，一起走進南京大報恩寺遺址公園參觀遊覽，並給老人們每人送上一盒月餅，陸媒報導，目前南京大屠殺倖存者僅剩112人，於中秋前夕又1人去世。
新華社報導，80歲的倖存者阮定東說，現在自己過中秋可以跟家人一起，但是自己的爺爺永遠停留在了1937年。79年前南京失陷後，阮定東的爺爺阮家田在燕子磯江邊的日軍集體屠殺中被刺成重傷，他忍住劇痛堅強地抱著才7個月大的阮定東艱難爬上了過江的小船，孩子活了下來而他自己最終失血過多不治身亡。
「對於在那場災難中倖存下來的人們來說，家人團圓變成了一件奢望的事情。中秋節最大的心願就是希望後人能夠珍惜現在的生活，因為那都是很多親人拿生命才換來的。」阮定東說。
報導指出，今年中秋節前夕，又一位倖存者蘇國寶因病去世，目前，在南京侵華日軍受害者援助協會登記在冊在世的南京大屠殺倖存者僅剩112人。
(旺報)
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