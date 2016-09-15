阿里員工寫外掛搶月餅 驚動馬雲

TechWeb報導，阿里日前員工寫外掛搶購月餅後遭該公司勸退離職，不僅引發社會輿論，還驚動阿里高層。阿里人資長蔣芳發內部信表示，此次事件決策過程阿里董事局主席馬雲、阿里執行長張勇等高層均有參與，討論長達4小時。

蔣芳提到，做出勸退員工的決定並不容易，也不一定得到各方理解，但公司必須堅信正確的方向及保護公司文化。她表示，阿里員工要「愛惜自己的才華」，更何況是以攻防網路非法行為及反作弊的安全部門同事。

(工商)