颱風莫蘭蒂深夜登陸 重創廈門電網

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我要評比

今年第14號颱風莫蘭蒂15日凌晨在廈門翔安沿海登陸，登陸時中心附近最大風力15級（48公尺／秒），中心氣壓945百帕。被正面襲擊的廈門，電網遭重創，全市大面積停電。

大陸中央氣象台預計，該颱風登陸後3天，福建、廣東等8省市將遭遇強風雨。

(工商)