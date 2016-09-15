王毅籲勿激化朝鮮半島局勢 反對單邊制裁

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為因應北韓核彈試射問題，中國大陸外交部長王毅近日連續和俄、日、韓等國外長通話，商討如何在區域問題加強合作。

新浪網報導，9月12日，王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，雙方重點就朝鮮進行核子試驗交換意見。王毅表示，半島再度顯現複雜嚴峻局面，中方強烈敦促朝方及有關各方冷靜克制，都不再採取任何激化緊張局勢的新行動，而是應切實遵守和落實安理會決議，努力恢復和重啟對話進程，切實管控好當前半島局勢。

拉夫羅夫表示，俄方贊同中方在朝鮮半島問題上的立場，願同中方保持密切溝通協調，共同應對形勢發生的新變化，維護半島的和平穩定。

9月13日，王毅應約與南韓外長尹炳世通電話，就朝鮮半島局勢等交換看法。王毅表示，中方已就朝鮮核試表明了反對立場。中方贊同聯合國安理會對朝核試作出必要反應，同時要求各方冷靜克制，避免採取進一步加劇局勢緊張的行動。半島核問題的解決最終還是要回到對話談判的軌道上來。

王毅也重申中方反對美國在韓部署薩德反導系統的立場，敦促韓方尊重中方關切，務必慎重行事。

9月14日，王毅再應約與日本外相岸田文雄通電話。

王毅重申了中方反對朝鮮核試的明確立場，表示中方願同聯合國安理會成員一道，就半島局勢出現的新變化作出必要反應。在各方聚焦安理會這一權威管道情況下，中方反對採取無助於解決問題的單邊制裁。

王毅表示，任何情況下都不應放棄促談努力，當前局勢使重啟對話更具緊迫性和必要性。

王毅表示，中日關係正處於不進則退的關鍵階段，希望日方多做有利於改善兩國關係的事，多做有利於維護海上穩定的事。

(旺報)