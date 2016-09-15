參加地景藝術節手機沒電 警助夫妻團圓
桃園地景藝術節15日下午重新開放，來自新竹竹東的80歲黃姓民眾和妻子到永安漁港展區參觀地景藝術節，返回停車場卻意外走散，因雙方手機都沒電無法聯繫，妻子趕緊向警方求助，終於順利找到妻子返家吃中秋團圓飯。
警方表示，妻子和丈夫走失後相當緊張，見到一旁員警隨即向其求助，巡佐徐力紜與警員馬汶琪也立刻載著黃妻沿著各個景點尋找，卻始終未發現丈夫。但員警仍不死心，繼續騎著機車尋找，終於在展品永生海旁發現坐在一旁的黃姓民眾，助其團圓。
(中時)
關鍵字：地景藝術節
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