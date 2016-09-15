胡瓜首度入主公視 指名搭檔唐立淇

藝人胡瓜首度入主公視，搭檔星座專家唐立淇主持新節目「大腦先生」，今天首次進棚錄影，胡瓜說，半年前就指名要和唐立淇合作，一定會加分。

「大腦先生」是胡瓜和唐立淇主持，要與心理專家一同解析來賓內心世界，10月13日起每週四晚間9時在公視播出。今天下午舉辦首錄記者會，胡瓜和唐立淇現場畫圖玩心理測驗，互相分析性格。

胡瓜坦言對節目非常有信心，籌備就花1年，公視做節目嚴謹，節目點子有創意、非常新，相信會成為領頭羊，很快就會被炒走，一旁的唐立淇笑喊「歡迎大家來買版權」。不僅有信心入圍明年金鐘獎，也希望能獲廣大觀眾回響及肯定。

被問到找唐立淇搭檔，胡瓜說，半年前就指名要和唐立淇合作，不是現在人氣當紅才找她，讓唐立淇聽完直喊「你好有眼光喔」，胡瓜笑回不是眼光，是有好福氣，點到名就會紅。

胡瓜稱讚唐立淇有主持功力，上節目當來賓多年了解流程，且有星座專業，能深入談內心剖析，搭檔主持非唐立淇莫屬；唐立淇說，要向胡瓜學習，包括臨場反應、掌控全場等，這是自我磨練機會，不會有壓力。

金鐘獎評審巴戈日前指出台灣綜藝節目進步緩慢，胡瓜坦言台灣節目製作環境確實糟，就算國外節目不收版權費，也沒能力做，光道具費就要花很多錢。

談到資深製作人「寇桑」黃義雄，胡瓜表示，在「寇桑」過世前3天，曾夢到兩人聊得很開心，但不願再多說，不想被解讀為煽情，一定會出席告別式致意。1050915

(中央社)