女欠賭債被帶走 警扮烤肉客救人

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新北市林口區1名僅19歲鄭姓少女卻欠下鉅額賭債，日前在家附近遭人帶走，警方獲報展開營救，就在鄭父交付金錢處假扮烤肉民眾，埋伏順利逮人並救回鄭女。

警方調查，鄭女疑因在賭博網站下注，積欠新台幣35萬元賭債，潘姓男子追債於13日下午3時多在林口住處，將鄭女帶走。

鄭女的奶奶非常擔心，立即聯繫鄭女父親，經鄭父電話聯繫，鄭女表示需先償還15萬元，對方才會放人，警方接獲報案級組成專案小組全力偵辦。

經鄭父回應湊足15萬元，雙方約定將鄭女帶回交付款項，為避免潘嫌起疑，員警就在鄭家附近假扮烤肉民眾，潘男果然不疑有他，昨晚帶鄭女現身時，烤肉員警就一湧而上，將潘嫌逮捕，鄭女順利獲救。

警方表示，經偵訊後，警方依妨害自由、賭博罪嫌將潘男移送法辦，並持續追緝另名在逃李姓嫌疑人。1050915

(中央社)