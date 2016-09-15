花東豪雨特報 台鐵富里東竹水淹鐵軌

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颱風莫蘭蒂遠離，中央氣象局持續發布豪雨特報，花東和高屏都在警戒範圍，台鐵富里到東竹間積水淹過軌道，目前該路段暫時不通。

颱風莫蘭蒂遠離，中央氣象局持續發布豪雨特報，花蓮縣、台東縣、高雄市和屏東縣有豪雨發生機率，基隆市、新北市、宜蘭縣、南投縣、台南市、金門縣和澎湖縣也有大雨發生。

根據中央氣象局觀測，台東縣關山鎮時雨量已經超過55毫米，降雨持續累積中。

台鐵表示，富里到東竹間104公里也因為大雨影響，淹水超過軌面，路線暫時不通，提醒旅客留意。1050915

(中央社)