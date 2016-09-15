秋風掃落葉 台南市樹倒千餘棵

颱風過後台南街道象打翻的餐桌一樣的杯盤狼籍，環保局15日趕工清運掉落的樹枝、看板。（程炳璋攝）

環保局人員趕工清運滿街掉落的樹枝。（程炳璋攝）

秋風掃落葉，中秋節前夕「莫蘭蒂」颱風強勢襲台，台南市15日街道有如災難電影場景，全市路樹倒了1200餘棵，到處封路，共有13區執行撤離224人，24人受輕傷。環保局展開「大掃除」，兩天來動員清理出192公噸垃圾，逐漸恢復市容。

莫蘭蒂來得急、去得快，台南市14日禁不住狂風侵襲，街道景象杯盤狼藉，到處都有路樹倒塌，擊中汽、機車，多處都有鐵皮、招牌被吹落，市民15日趁天氣放晴，拿著清潔工具出門清理家園，見到災後殘破場景，都驚訝颱風威力驚人。

環保局在14日颱風天仍有153名清潔人員冒雨清除8.3公噸阻塞水溝的溝泥、落葉及垃圾，颱風15日遠離，再啟動災後復原工作，動員大量人力、車輛及機具，配合市府工務局及各區公所投入復原工作。

工務人員負責鋸樹，清潔隊員負責清運，沿路整理街道，兩天來清除近200頓垃圾。環保局表示，去年中秋節適逢登革熱疫情飆升，清潔人員忙於防疫無法好好過節，今年假期前夕又碰上颱風過境，大家都在一邊忙碌的工作中互道中秋快樂。

風災過境後辛苦的還有台電人員，台南市14、15日兩天因颱風共有10餘萬戶停電，經過台電工程師搶救，已修復8萬7000餘戶，剩餘的停電戶15日晚間仍持續搶修中。

(中時)