抓寶捕獲野生舞者 北捷史上大規模舞蹈快閃

（張鎧乙攝）

抓寶捕獲野生舞者，北捷史上最大規模舞蹈快閃活動！（張鎧乙攝）

抓寶捕獲野生舞者，北捷史上最大規模舞蹈快閃活動！（張鎧乙攝）

抓寶捕獲野生舞者，北捷史上最大規模舞蹈快閃活動！由台北藝術中心籌備處策劃，邀請資深舞者吳義芳，帶領三名編舞家陳彥斌、董怡芬、楊乃璇編舞，以舞蹈走入生活為主題，由80名舞者演出，今（15）日開跑，將連續4天在台北市民最仰賴的交通工具台北捷運裡表演，演出點包括南京復興、大安森林公園、淡水和北投等12個捷運站。

「作為創作者、表演者，最渴望的事情就是能和觀眾待在一起，」吳義芳表示，在台北市民不可或缺的捷運站演出，能真正讓民眾貼近藝術，「這樣子的表演形式，打破表演藝術和生活的界線，讓表演空間和生活空間融合在一起。」

其中編舞家陳彥斌特別順應時事，為不同的捷運站特色編舞，其中用火紅的虛擬實境抓寶遊戲編舞，別具巧思，陳彥斌表示，「北投捷運站的抓寶熱匯集不少人潮，我讓舞者們轉圈，模擬遊戲裡轉櫻花補給站的畫面，同時也讓舞者人手一機，開啟直播畫面，對著鏡頭捕捉自己跳舞的畫面，提醒觀眾，這款手機遊戲讓宅在家裡的人走出戶外了，但還是不要忘記了，要多多與真人互動。」

編舞家董怡芬則是以雜耍作為編舞元素，讓舞者拋接球，在「你丟我接」的過程中，活絡人與人之間的關係，董怡芬表示，在舞作中也運用了許多日常生活動作，「用雨傘的開合、戴帽子、穿脫衣服等生活動作，直接傳達生活感。」

編舞家楊乃璇表示，她長期觀察台北市捷運站裡，人們總是匆忙地來去，很少會對人點頭微笑或眼神交流，她選用耳熟能詳的古典音樂比才歌劇《卡門》序曲作配樂，「我讓舞者以慢動作跳舞，為匆忙的台北市舒緩緊張氣氛，同時舞者也會和民眾有表情上的交流。」

台北藝術中心籌備處主任王孟超則表示，在台北藝術中心尚未營運之前，率先以表演藝術深入台北市民的生活，「藝術表演不一定只在表演廳堂，整個台北市都可以是演出的舞台。」快閃活動今（16）日起至18日，將於台北捷運南京復興、大安森林公園、中正紀念堂、中山、市政府、忠孝復興、西門、台北車站、淡水和北投、劍潭和圓山舉行演出。

(中時)