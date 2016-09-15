陸國家旅遊局：在韓國餐館鬧事遊客或入黑名單
日前在韓國濟州島發生的中國大陸遊客與餐館人員肢體衝突事件，引起廣泛關注，大陸國家旅遊局目前已派駐當地負責人展開調查，涉事遊客或被列入「旅遊不文明行為記錄」。
京華時報報導，大陸國家旅遊局對此高度重視，李金早局長第一時間要求駐首爾旅遊辦事處負責人立即趕往事發地點，瞭解有關情況，並責成組團社所在地方旅遊部門對事件展開調查。同時，國家旅遊局駐首爾辦事處在事件發生後即與駐濟州總領事館、濟州道國際觀光課取得聯繫，瞭解事件經過及目前處理進展。
報導指出，《國家旅遊局關於旅遊不文明行為記錄管理暫行辦法》明確規定，中國遊客在境內外旅遊過程中發生的因違反境內外法律法規、公序良俗，造成嚴重社會不良影響的行為，將被納入「旅遊不文明行為記錄」。
大陸國家旅遊局方面表示，將會密切追蹤事件進展和事件調查，將依照規定對涉事遊客進行處理。同時，國家旅遊局再次提醒，遊客在境外旅遊活動中應當遵守法律法規、公序良俗，尊重當地的風俗習慣，遵守旅遊文明行為規範。
(旺報)
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