強颱莫蘭蒂毀堤防路基 溪畔農作付之一炬

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強颱莫蘭蒂來襲，溪洪爆發，將濁水溪畔農田沖毀，農作受災慘重。（楊樹煌攝）

投83線親愛縣道的堤防及路基被沖毀。（楊樹煌攝）

河川局已緊急封閉，以防意外。（楊樹煌攝）

強颱莫蘭蒂來襲，為仁愛鄉帶來大量豪雨，造成濁水溪上游山洪爆發，不但將親愛村投83線親愛橋頭附近河堤及路基衝毀，溪洪並溢衝溪畔農田，農作付之一炬，形成嚴重災損；今(15)日仁愛鄉長江子信陪同第四河川局長長白烈燑前往現場勘災，除將道路先施以緊急封閉，並研擬緊急災修措施中。

位於仁愛鄉親愛村松林部落對面的濁水溪，因莫蘭蒂颱風侵襲，引發濁水溪洪爆漲，由於水量湍急，將投83線10.4公里處的堤防沖毀，並造成路基下陷，嚴重危及該線交通，基於交通安全，第四河川局已緊急調來機具，將該路封閉，目前僅機車及小貨車可暫為通行。

另親愛村濁水溪畔的農田，也因溪洪暴漲，溢流的山洪衝入農田，形成1條水路，灌入農田中，將農作物淹沒，初估受損約2-3公頃；當地農民指出，因此時正值高麗菜、甜椒、糯米椒及青椒採收期，秋節前菜價好，損失慘重，連農地復耕至少要上百萬元。

仁愛鄉長江子信昨會同縣府及河川局進行全面勘災中，對於道路受損及坍方部份，將立即進行緊急災修搶救，至於農損部份，將由農業單位進行災估，將會儘力爭取補助，讓農民損失降至最低。

(中時)