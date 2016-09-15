台中國際動畫影展 開幕幕片售票秒殺

2016台中國際動畫影展今日中午12時開始在全台ibon售票，開幕片《酷瓜人生》與閉幕片《紅烏龜：小島物語》，開賣後1小時內也全數售完！（陳世宗攝）

2016台中國際動畫影展今日中午12時開始在全台ibon售票，詢問度最高的《屍速列車》前傳《起源：首爾車站》開放售票即被秒殺，開幕片《酷瓜人生》與閉幕片《紅烏龜：小島物語》，開賣後1小時內也全數售完，搶票情況比去年更加熱烈。新聞局表示，將隨時在動畫影展臉書公佈售票情形，方便民眾掌握消息。

台中國際動畫影展未演先轟動，今日中午開放售票短短1小時內，開幕片、閉幕片及《起源：首爾車站》熱門片就被秒殺。新聞局長卓冠廷表示感謝影迷支持，並認為這顯示台中有發展為動畫城市的潛能。

台中去年起舉辦動畫影展，在影展前辦理「動畫徵件競賽」，邀請動畫好手投件競逐高額獎金，入選的優秀作品並能在動畫影展播映。今年有362片投件，48片入圍。卓局長表示，明年將擴大範圍，邀請國際好手投件，相信明年的動畫影展內容更豐富多元、更有看頭。

2016台中動畫影展10月13日起至10月21日登場，將於TIGER CITY播映近200部動畫電影；預售票50元，民眾可於ibon購買；影展正式開映後，現場購票為100元。

(中時)