北港鎮五湖四海宴 全國108名工藝師「辦桌」獻藝
雲林縣北港鎮北港工藝坊15日在南陽國小舉辦「五湖四海宴」，邀集來自全國各地的108名工藝師，以總鋪師辦桌方式，把個人作品擺桌成一道視覺饗宴呈獻給媽祖。即日起連展4天，與民眾共度一個充滿藝文氣息的中秋佳節。
「五湖四海宴」為北港媽祖轎班會、神明會的過爐傳統，源自於清朝滿漢全席，共有108道菜色。北港工藝坊為迎接中秋節，結合工藝師舉辦「五湖四海宴」，以工藝師創作取代菜餚，展出108道「菜色」。
今天「五湖四海宴」在北港鎮南陽國小禮堂登場，現場擺出全國108名工藝師精心創作的藝術佳餚，由縣長李進勇、文化處長林孟儀、縣議員蔡岳儒、北港鎮長張勝智、虎尾鎮長林文彬、南陽國小校長洪錫欽等人共同主持開幕儀式。
李進勇表示，北港鎮是歷史的重鎮、宗教的中心，更是藝師薈萃及文化資產發源處，「五湖四海宴」今年邁入第3年，全國工藝師在中秋4天連假，將北港打造得更有藝文氣息，歡迎全國民眾利用假期到雲林一遊。
「五湖四海宴」展出的工藝項目囊括錫藝、剪粘、神偶、紙雕、藝閣等，遊客可1次盡覽全國工藝師的得意之作，體驗傳統工藝的生命力。現場還有春仔花、藝閣花燈、捏麵人DIY體驗，並邀請神像雕刻、泥塑、漆線工藝、臉譜彩繪藝師在現場展演。
(中時)
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