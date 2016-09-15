莫蘭蒂遠離 桃園地景節重新恢復

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受到莫蘭蒂颱風來襲影響，桃園地景藝術節今天下午重新開放。桃園市長鄭文燦視察時，也指示文化局及策展單位做好萬全防颱準備，讓展區及作品在馬勒卡颱風來襲時影響到最低。

桃園市政府文化局表示，地景藝術節經過上午的園區復原後，下午重新開展，原先預定16日登場的社區小旅行，也將正常開團。另外在交通接駁部分，永安漁港至福興宮之台61沿線區內接駁，以及桃科停車埸至永安漁港的接駁車皆正常運作。

地景節預定在16日到18日中秋連假舉行3場音樂會，分別由泥灘地浪人和陳明章與福爾摩沙淡水走唱團等陸續登場，目前沒有取消計畫。

另外，文化局辦理明華園戲劇總團今晚7時在中壢大崙崇德宮演出則暫停，順延到10月10日晚間7時，於同一地點舉辦。

鄭文燦親自視察地景節多項設施，同時也展開馬勒卡颱風防颱整備工作，並指示文化局及策展單位做好萬全準備，讓展區及作品影響降到最低。1050915

(中央社)