莫蘭蒂秋節發威 金門古蹟總兵署受創
颱風莫蘭蒂威力驚人，把金門縣限定古蹟總兵署內百年大榕樹攔腰吹斷，還壓跨了廂房。縣政府官員前往探勘，決定先請林務所移除榕樹，再整修總兵署。總兵署也因而將暫停開放一段時間。
莫蘭蒂中秋佳節搞破壞，以瞬間陣風超過17級的破表紀錄肆虐金門，不但改寫金門氣象站2004年設站以來的紀錄，也吹倒了縣定古蹟總兵署大榕樹，壓垮了兩旁廂房，其中西科房受創最嚴重，幾乎全毀；「大堂」的堂匾也被吹到倒樹旁，整個總兵署滿目瘡痍。
金門縣文化局長呂坤得知後，立刻向文化部文資局回報，文資局允諾給予經費修建。呂坤和與觀光處長陳美齡下午並聯袂前往勘查災情，了解受損情形。
呂坤和表示，文化局與觀光局將請林務所先清理倒塌榕樹，再請建築師評估、發包施工修建；他說，西科房完全砸毀，屋瓦災損需要再要評估；費用方面，文資局已同意提供經費。
總兵署舊稱「叢青軒」，原是明神宗萬曆年間鄉賢進士許獬勵志苦讀的書齋；清朝康熙年間由總兵陳龍改建為總兵署。現為金門縣定古蹟，每天都吸引不少遊客前來。
呂坤和表示，為了安全起見，總兵署必須暫時開放一段時間；但平日以總兵署為集合地點的後浦小鎮夜間導覽不會停止。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。