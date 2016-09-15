莫蘭蒂秋節發威 金門古蹟總兵署受創

颱風莫蘭蒂威力驚人，把金門縣限定古蹟總兵署內百年大榕樹攔腰吹斷，還壓跨了廂房。縣政府官員前往探勘，決定先請林務所移除榕樹，再整修總兵署。總兵署也因而將暫停開放一段時間。

莫蘭蒂中秋佳節搞破壞，以瞬間陣風超過17級的破表紀錄肆虐金門，不但改寫金門氣象站2004年設站以來的紀錄，也吹倒了縣定古蹟總兵署大榕樹，壓垮了兩旁廂房，其中西科房受創最嚴重，幾乎全毀；「大堂」的堂匾也被吹到倒樹旁，整個總兵署滿目瘡痍。

金門縣文化局長呂坤得知後，立刻向文化部文資局回報，文資局允諾給予經費修建。呂坤和與觀光處長陳美齡下午並聯袂前往勘查災情，了解受損情形。

呂坤和表示，文化局與觀光局將請林務所先清理倒塌榕樹，再請建築師評估、發包施工修建；他說，西科房完全砸毀，屋瓦災損需要再要評估；費用方面，文資局已同意提供經費。

總兵署舊稱「叢青軒」，原是明神宗萬曆年間鄉賢進士許獬勵志苦讀的書齋；清朝康熙年間由總兵陳龍改建為總兵署。現為金門縣定古蹟，每天都吸引不少遊客前來。

呂坤和表示，為了安全起見，總兵署必須暫時開放一段時間；但平日以總兵署為集合地點的後浦小鎮夜間導覽不會停止。1050915

(中央社)