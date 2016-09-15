殺手參議院作證 稱杜特蒂指揮殺人
自稱是菲律賓總統杜特蒂擔任市長時的御用殺手，1名男子今天在參議院聽證會上聲稱，杜特蒂在納卯市長任內，下令殺死很多人，並指示炸壞1座清真寺。
證人馬托巴托（Edgar Matobato）在參議院司法暨人權委員會聽證會上說，1993年的清真寺爆炸案，就是他丟的炸彈，「我確定是杜特蒂下的指示」，以報復納卯市天主教大教堂被炸。
當時杜特蒂是納卯市長，因為不是祈禱時間，清真寺爆炸案未造成人員傷亡。
馬托巴托自稱原是地方民兵，1988年加入7人「納卯行刑隊」，專門刺殺市長要剷除的目標。
杜特蒂多次表示對「納卯行刑隊」一無所悉.
但馬托巴托說，這支殺人隊伍是由警察、歸順叛軍所組成，專殺犯罪分子，包括吸毒青少年。杜特蒂當選總統後，行刑隊改由杜特蒂的女兒、現任納卯市長薩拉．杜特蒂指揮。
他聲稱，杜特蒂還下令除掉很多人，包括納卯市大教堂爆炸案的多名穆斯林嫌犯、前眾議院議長的4名保鏢、納卯市1名記者、杜特蒂妹妹的男友以及1名監理所黃牛等等。
馬托巴托還說，2009年當時的人權委員會主席、現任參議員德利馬（Leila de Lima），從馬尼拉南下到納卯市調查納卯行刑隊傳聞，杜特蒂即下刺殺令，但他們沒有機會下手。
總統府通訊暨作業部長安達那（Martin Andanar）今天在記者會上回應，「我不認為總統會下這樣的命令，人權委員會早就在調查所謂的納卯行刑隊，但沒有提出正式控告。」
另方面，司法部長阿基瑞（Vitaliano Aguirre ）則認為，這是杜特蒂政敵德利馬的陰謀，以先發制人，阻止杜特蒂繼續追查她的涉毒情事。1050915
(中央社)
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