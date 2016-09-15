颱風重創屏東蓮霧石斑魚 初估損失近億

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颱風莫蘭蒂橫掃屏東，屏東農漁業損失慘重，正值催花、結果期的蓮霧及蜜棗損失慘重；養殖方面，石斑魚因斷電紛傳暴斃，今天的初步統計，損失已近新台幣1億元。

屏東縣長潘孟安中午至佳冬勘察農業及養殖漁業災損，其中蓮霧正值催花結果期，農民的防颱措施，敵不過強颱侵襲，被吹得東倒西歪，甚至連根拔起。

農民表示，之前颱風、豪雨已將催花期延後，沒想到遇強颱，一整年的辛苦都化為烏有。

石斑魚養殖業者也遭到八八水災以來最嚴重災情，由於強颱吹倒許多電線桿造成斷電，導致漁塭無法繼續供氧，潘孟安勘察的1池約2萬多條的石斑魚，已準備出貨運往香港，魚群一夕全部翻白肚，損失數百萬元。

潘孟安表示，這次強颱不只蓮霧、養殖漁業受創嚴重，蜜棗、木瓜、花卉及畜牧業等都傳出災情。

農業處今天初步統計，農作物損失新台幣7846萬元，以蓮霧損失最嚴重，損失金額近4000萬元；漁產方面石斑損失最嚴重，約950萬元；畜牧損失約353萬元。

農業處提醒，農民如有災損，請就田區災損情形，以攝影或照相先行存證，作為後續核予救助金佐證資料，所拍影像應含損害程度遠拍及近拍照各1張，照片影像包括拍攝日期、田區坐落位置明顯地標(例如電線桿、高壓電塔、建築物等地標)。1050915

(中央社)