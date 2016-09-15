陸殲15航艦機首現彈射型照片
中國大陸網站今天刊登了據說是航空母艦艦載機殲15的彈射型號，並說這是殲15彈射型整機照片首次曝光。
新浪軍事網刊登了有關照片，圖說中指出，照片顯示，此機前起落架與一般艦載殲15有巨大差異，包括前起落架收放動作筒明顯加粗。
此外，這架戰鬥機雙前輪前部還安裝了彈射拉桿。
圖說引述軍事觀察家說，如果照片屬實，這應該是在殲15艦載戰鬥機基礎上研製的彈射起飛技術驗證機。
香港軍事專家梁國樑接受中央社記者訪問時說，據他了解，大陸方面約於2、3年前已成功研發出艦載彈射型器，包括蒸汽彈射器和更先進的電磁彈射器。
由於需要在陸地進行測試，因此，相信大陸早已擁有彈射型的殲15，而且還不只1架。
他並說，在試驗彈射型殲15取得成功前，大陸方面早已開始研製首艘國產航母，因此，彈射型技術未能應用在這艘正在建造中的航母上。
根據網上資料，美國最先進的福特級核動力航母就是以電磁彈射器取代了傳統的蒸汽彈射器，據說電磁彈射器功率更大。1050915
(中央社)
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