李宗賢在浴室受傷 坦言有點自責

義大犀牛李宗賢，上周六義大與統一之戰賽後在浴室滑倒，導致受傷，目前已無大礙等待拆線。（中時資料照 季志翔攝）

義大犀牛李宗賢上周六在台南棒球場時，賽後在浴室滑倒，導致右腳踝撕裂傷，不過目前已無大礙，開始隨隊練習，李宗賢說，目前已經可以慢跑，跟一些比較不激烈的練習。

李宗賢上周六對上獅隊，首度拿下單場MVP，賽後卻在場外受傷，李宗賢說，正值球隊爭冠時期，很想為球隊盡一分力，發生這種事情，其實自己也有一點自責，真的是自己不小心的。

至於傷勢情況，李宗賢回應，目前就是等待拆線，再開始進行較激烈的跑步與打擊練習，期待盡快恢復狀況，為球隊效力。

(中時電子報)